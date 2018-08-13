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Джинсовые бренды Lee и Wrangler будут выделены в отдельную компанию

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американская компания VF Corporation, владеющая многими известными марками модной, спортивной и рабочей одежды, объявила о решении выделить бренды, производящие джинсы, в отдельную фирму, акции которой также будут торговаться на бирже.

Выделение планируется осуществить путем не облагаемого налогами распределения акций новой компании между акционерами VF, говорится в ее пресс-релизе. Ожидается, что операция будет завершена в первой половине 2019 года.

В новую компанию войдут такие известные бренды джинсовой одежды, как Wrangler и Lee, а также Rustlers и Rock and Republic. Совокупная годовая выручка компании будет превышать $2,5 млрд.

Ожидается, что обе компании получат выгоду от большей стратегической и управленческой специализации, а также от упрощения структуры руководства.

VF Corporation, основанная в 1899 году, является лидером в сфере брендированной одежды. К основным брендам компании, помимо Wrangler, Lee и Rustler, относятся The North Face, Vans, Timberland, Napapijri, Eagle Creek, Dickies, Kodiak и Red Cap.

Акции VF слабо меняются в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила на 30%, до $29,16 млрд.

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Теги: Lee, Wrangler, VF Corporation
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