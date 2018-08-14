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Остатки на корсчетах банков в ЦБ и на депозитах выросли

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2129,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1818,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 13 августа составлял 2127,6 млрд рублей по России и 1804,4 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 14 августа составили 2685,5 млрд рублей по России против 2678,0 млрд рублей днем ранее.

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