ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 15 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 августа, составляет 66,7535 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 2,20%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 августа, составляет 76,2325 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 1,86%.