Банки РФ в январе-июле увеличили кредиты физлицам на 11,6%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские банки в январе-июле 2018 года увеличили кредиты нефинансовым организациям без учета валютной переоценки и данных банков с отозванной лицензией на 2,7%, физлицам - нарастили на 11,6%, следует из статистики банковского сектора, опубликованного на сайте ЦБ РФ.

С учетом валютной переоценки и данных лишившихся лицензии кредитных организаций банки увеличили за семь месяцев кредитование нефинансового сектора на 4,6%, физлиц - на 11,4%.

В июле с учетом валютного курса и данных банков с отозванной лицензией корпоративные кредиты выросли на 0,6%, физлицам - на 2%. Без учета рост кредитов нефинансовому сектору составил в июле 0,7%, физлицам - 2%.

Кредитование экономики за январь-июль текущего года с учетом валютного курса и данных банков с отозванной лицензий выросло на 6,6% (в том числе в июле - на 1%), без учета валютной переоценки и лишившихся лицензий банков - на 5,2% (в июле - на 1,1%).

Также банки за семь месяцев нарастили средства физлиц на 3% без учета валютной переоценки и на 4,1% с учетом валютной переоценки и данных кредитных организаций с отозванной лицензией. В июле рост составил 0,5% и 0,3% соответственно.