Российская Proxima вышла из состава акционеров нефтекомпании JKX

В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс. Подробнее

В письме Александра Шохина говорится, что методика расчета потенциально изымаемых средств некорректна Подробнее

Глава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров

Банкноты отпечатаны на бумаге с водяными знаками, голограммами и индивидуальными серийными номерами, особой популярностью они пользуются в Азии Подробнее

На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельнику Подробнее

13 августа 10:51

Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Евро подорожал до 78 рублей Подробнее

13 августа 09:12

Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями

Так они планируют бороться с мошенниками и автоюристами, которые заявляют об убытке через год-полтора Подробнее

12 августа 15:12

Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию

По словам первого вице-премьера, в этом вопросе подушка безопасности есть Подробнее

11 августа 10:20

Акционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании

По мнению истца, Маск врал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировал рынком Подробнее

10 августа 20:54

В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе

Арбитры поддержали претензии России к ЕС по трем из шести блоков Подробнее

10 августа 18:59

Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходов