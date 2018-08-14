Российская Proxima вышла из состава акционеров нефтекомпании JKX

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская Proxima Capital Group вышла из состава акционеров нефтегазовой компании JKX Oil & Gas Plc, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Ранее Proxima владела 19,97% обыкновенных акций компании. Теперь этот пакет продан Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) депутата Верховной Рады Украины Виталия Хомутынника.
Согласно сообщению, Cascade Investment Fund, который ранее приобрел у Proxima 10,04% акций JKX, теперь конвертировал в акции ранее купленные финансовые инструменты, получив еще 9,88% акций.
Крупнейшими акционерами JKX являются также Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,47% акций, Keyhall Holding- 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp - 12,95%, Interneft Ltd - 6,6%.
На Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".