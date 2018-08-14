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Ford отозвал в РФ около 4 тыс. автомобилей из-за возможной неполадки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российское подразделение американского автопроизводителя Ford ООО "Форд Соллерс Холдинг" отзывает в РФ 3968 автомобилей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Ford указанных моделей, реализованные с 2011 по 2016 год, с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных шестиступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля, ухудшаются его характеристики. В редких случаях образования трещин на нажимном диске сцепления может быть слышен шум (стук или хлопок) из области коробки передач. В самых крайних случаях могут отходить фрагменты сцепления или коробки передач и ударяться о компоненты, находящиеся под капотом, вызывая риск возникновения дыма или пламени из-под капота", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители ООО "Форд Соллерс Холдинг" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей письмом и/или по телефону о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта.

Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Для автомобилей Ford Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, в целях недопущения постоянного нагревания/охлаждения для автомобилей, была разработана новая калибровка. Программное обеспечение с дополнительной функцией включает индикатор "гаечный ключ" на приборной панели и снижает тяговое усилие двигателя при обнаружении продолжительной пробуксовки сцепления. Также в программном обеспечении предусмотрена стратегия цикла движения для фиксации индикатора "гаечный ключ" и снижения тягового усилия двигателя при повторяющихся случаях пробуксовки сцепления. Для автомобилей, не оснащенных функцией автоматического запуска/остановки двигателя, был выпущен другой комплект сцепления.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

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Теги: Ford, Россия
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