Финский стартап по производству еды из насекомых привлек 200 тыс. евро

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Финская компания Entis, специализирующаяся на производстве еды из насекомых, в первом раунде финансирования привлекла 200 тысяч евро, сообщает издание Finnfacts.

Стартап собирается использовать эти средства для коммерциализации и вывода на зарубежные рынки нового семейства продуктов и для содействия продвижению уже имеющихся товаров.

Ведущим инвестором в этом раунде была финская инвестфирма Aboa Advest, соинвесторами выступили Aura Paaomasijoitus, Monttu Ventures, Sofokus Push, Hercculia, Laitera Consulting и SilentQuote.

Семейство продуктов основанной в прошлом году компании Entis включает смузи и шоколад со сверчками (линейка включает молочный и белый шоколад, а также шоколад с соленой лакрицей). Они стали хитом продаж в супермаркетах, а новая линейка товаров будет выпущена уже в конце августа этого года.