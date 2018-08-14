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Экономика

В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Компания Fujikura Automotive Europe, входящая в Fujikura Group (Япония), объявила о закрытии в Чувашии в ближайшие несколько месяцев производства кабелей для автомобильной промышленности, сообщает министерство экономического развития республики.

"Данное решение принято из-за экономической нерентабельности деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю и снижением покупательской способности на автомобильном рынке. Руководство компании уже уведомило всех сотрудников о закрытии завода. Также проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Fujikura предоставит обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков в дополнение к специальной программе вознаграждения, которая будет выплачена сотрудникам в их последний рабочий день.

Ранее сообщалось, что Fujikura в октябре 2015 года ввела в эксплуатацию в Чебоксарах производство многожильных кабелей для автоконцерна Volkswagen стоимостью 260 млн рублей. Компания арендовала площадку у ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод".

Fujikura была основана как частная компания в 1885 году, зарегистрирована в 1901 году. Группа занимается производством оптоволоконных систем, электросистем, кабелей, электротехнического монтажного оборудования, комплектующих для машиностроительной отрасли. Помимо производственных мощностей в Японии, в состав группы входят заводы в Румынии, Испании, Марокко и ряде других стран.

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Теги: Fujikura, Чувашия, Volkswagen
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