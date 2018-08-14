Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Совокупная сумма задолженности домохозяйств США за второй квартал 2018 года выросла на 3,5%, или на $82 млрд, и составила рекордные в истории $13,3 трлн, говорится в исследовании Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

Задолженность американцев превышает докризисный уровень и растет уже 16 кварталов подряд за счет увеличения ипотечного кредитования населения.

Объем долгов населения Штатов составляет 65% от ВВП. Этот показатель остается стабильным в последние годы.

При этом заместитель председателя ФРБ Нью-Йорка Уилберт ван дер Клау отметил, что доля просроченных кредитов на образование заметно сократилась, что отражает улучшение ситуации на рынке труда и популярность различных схем погашения студенческого долга, основанных на уровне заработной платы.

Общая доля просроченных кредитов в США на конец второго квартала снизилась до 4,52%, и это самый низкий показатель с 2003 года.

Также во втором квартале был выдан рекордный за 13 лет объем кредитов на покупку автомобилей - $151 млрд, показатель вырос за 12 месяцев на $48 млрд. Объем всех непогашенных автокредитов составляет теперь $1,24 трлн.

Долги граждан по ипотеке на конец июня выросли на 3,5% в годовом выражении, до $9 трлн, несмотря на рост ставок по ипотеке до примерно 4,6% с 3,4% в 2013 году.

Объем студенческих кредитов увеличился на $61 млрд, до $1,41 трлн.

Долги американцев по кредитным картам увеличились на $45 млрд, до $829 млрд.