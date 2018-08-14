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Экономика

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей

Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной цене

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Фото: Максим Стулов, Ведомости/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Росгосстрах" подал иск к бывшему генеральному директору компании Дмитрию Маркарову о взыскании убытков в размере 241,8 млн рублей, говорится в сообщении страховщика.

"Убытки причинены в результате продажи принадлежавших СК "Росгосстрах" 100% акций СЗАО "РГС-Армения" компании Cimarex Management Limited по заниженной цене", - отмечается в сообщении.

Иск действительно был подан в Арбитражный суд Московской области 14 августа, следует из картотеки суда. Третьей стороной выступает Банк России.

Дмитрий Маркаров был гендиректором страховщика с 2013 года, покинул пост осенью 2017 года. Всего он проработал в "Росгосстрахе" 14 лет, где сменил должности первого заместителя гендиректора, вице-президента и гендиректора.

Что говорит "Росгосстрах"

"Кипрская компания с традиционно неизвестными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью. Более того, компания была продана вопреки целям, задекларированным в годовом отчете за 2016 год и предполагавшим расширение присутствия "Росгосстраха" на внешних рынках, и в первую очередь в Армении, где бизнес развивался и имел хорошие перспективы. В том же годовом отчете балансовая стоимость чистых активов СЗАО "РГС-Армения" была оценена более чем в 893 млн рублей, но стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, подписанном предыдущим менеджментом, составляет лишь 480 млн рублей. Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов. С учетом резерва накопленных курсовых разниц в 171,3 млн рублей мы оцениваем прямой ущерб от этой сделки для Группы "Росгосстрах" в 241,8 млн рублей и вынуждены в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах нашего конечного акционера - Банка России", - прокомментировал иск нынешний глава СК "Росгосстрах" Николаус Фрай, слова которого приводятся в сообщении.

Что говорит Маркаров

В свою очередь Маркаров заявил "Интерфаксу", что по поводу иска ему ничего не известно.

"К подписанию документов по сделке я имел отношение как должностное лицо. Вместе с тем в обсуждении параметров сделки не участвовал, решение, в том числе о цене сделки, принимали акционеры. Кроме того, оценка компании, в другом государстве, бумаги которой не котируются на рынке, вещь спорная. Одним экспертам может показаться она достаточной, другим - заниженной", - сказал он, отметив, что узнал о сделке на финальном этапе.

К кому еще поданы иски

Ранее в консолидированной отчётности "Росгосстраха" сообщалось, что в ноябре 2016 года "РГС-Армения" была продана третьей стороне. Подробностей компания не раскрывала, в" Росгосстрахе" агентству сообщили, что сделка была закрыта в 2017 году.

"Росгосстрах" также сообщил, что подал во вторник еще ряд исков к бывшим собственникам и менеджменту компании. В частности, ЗАО "Капитал Ре" (входит в группу "Росгосстрах") обратилось с иском к "РГС Мед-Инвест" о признании недействительным соглашения о передаче 100% долей в медицинской компании "Медис" в качестве вклада в уставный капитал "РГС Мед-Инвест".

Также ЗАО "Капитал Ре" обратилось с иском к компаниям "РГС Мед-Инвест", СК "РГС-Жизнь" и "Капитал-Лайф" (компании принадлежат партнёру по бизнесу Данила Хачатурова Алхасу Сангулии и президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру) с иском о признании недействительными ряда договоров между ЗАО "Капитал Ре" и указанными компаниями.

"Все сделки были совершены в августе 2017 года, их предметом являлось имущество, стоимость которого составляла 1,6 млрд рублей (53% балансовой стоимости активов "Капитал Ре"). В совокупности договоры образуют крупную для "Капитал Ре" сделку. Однако решение о надлежащем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в предусмотренном законом порядке не принималось. В рамках этого иска "Капитал Ре" требует вернуть 100% долей в ООО "Медис", взыскать с СК "РГС-Жизнь" 480,96 млн рублей, а с СК "Капитал-Лайф" - 59,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Действующее руководство СК "Росгосстрах" решительно намерено признать ничтожными сделки, которые были заключены предыдущими собственниками компании и которые мы расцениваем как попытку вывода активов из группы "Росгосстрах". Анализ целого ряда соглашений, подписанных бывшими топ-менеджерами компании перед переходом контроля над группой "Росгосстрах" к банку "Открытие", выявил, что, по сути, они предполагали приватизацию активов "Росгосстраха" предыдущими владельцами и "национализацию" убытков, поскольку погашать их пришлось через Фонд консолидации банковского сектора. Эти сделки являлись обременением "Росгосстраха" пустыми активами и очевидно не преследовали цели получения компанией дополнительного дохода или хотя бы снижения ее убыточности", - отмечается в сообщении.

Банк "ФК Открытие", владельцем которого теперь является ЦБ РФ, в конце августа 2017 года официально оформил контроль над "Росгосстрахом". До этого конечными бенефициарами компании были братья Данил и Сергей Хачатуровы.

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Теги: Росгосстрах
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