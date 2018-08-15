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Экономика

Нефть Brent подешевела до $72,3 на данных о росте запасов в США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в среду после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов этого топлива в США и увеличении добычи в Ливии.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 по московскому времени уменьшилась на $0,18 (0,25%) - до $72,28 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,15 (0,21%) - до $72,46 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,33 (0,49%) - до $66,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,16 (0,24%) - до $67,04 за баррель.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американского института нефти (API), организация зафиксировала рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,66 млн баррелей. Она собирает данные на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 по московскому времени, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2,5 млн баррелей. Также аналитики прогнозируют рост запасов на терминале в Кушинге на 500 тыс. баррелей.

Тем временем ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии повысилась до более 1 млн баррелей в сутки, что на 40-50% выше уровня июля. В частности, добыча на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара восстановилась до 300 тыс. б/с.

"Инвесторы становятся более консервативными из-за опасений по поводу возможного снижения мирового спроса на топливо на фоне замедления темпов роста глобального ВВП, а также параллельного увеличения предложения, - говорит аналитик Hyundai Futures Уилл Юнь. - Сейчас больше причин для пессимизма, чем для оптимизма".

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