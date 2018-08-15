Медь подешевела до менее $6 тысяч за тонну впервые за год

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цена меди на Лондонской бирже металлов опустилась до менее $6 тысяч за тонну впервые с июля 2017 года.

Металл дешевеет из-за укрепления курса доллара США и высоких шансов на предотвращение забастовки на медной шахте BHP Billiton в Чили.

В ходе торгов в среду контракт подешевел на 1,9%, до $5928 за тонну.

"Если макроэкономические показатели не изменятся, следующий этап снижения цен не заставит себя ждать, - говорят эксперты трейдерской компании Marex Spectron. - Путь наименьшего сопротивления ведет вниз".

Цинк в среду дешевеет на 2,2%, цена снизилась до минимума с 2016 года. Золото опускается в цене на 0,6%, до $1186,6 за тройскую унцию.

Как стало известно в среду, ведущий горнодобывающий концерн мира BHP Billiton Ltd. совместно с профсоюзом горнодобывающих работников в Чили разработали план относительно увеличения зарплат сотрудников медной шахты "Эскондида", крупнейшей в мире. Теперь план будет вынесен на голосование работников, и в случае его одобрения компании удастся избежать забастовки.