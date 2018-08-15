Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,9%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рост промышленного производства в России в июле 2018 года ускорился до 3,9% в годовом выражении, что стало наряду с апрелем максимальным значением с начала текущего года, следует из данных Росстата.

В июне промышленность выросла на 2,2% в годовом сравнении, в мае - на 3,7%, в апреле - на 3,9%, в марте - на 2,8%, в феврале - на 3,2%, в январе - на 2,4%.

Рост промышленности в июле оказался выше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" на июль, равнялся 2,5%).

В целом за январь-июль 2018 года промышленность выросла на 3,1% к аналогичному периоду 2017 года.

Как сообщалось, Росстат в июне значительно пересчитал данные по промпроизводству за 2016-2017 годы и первые месяцы 2018 года, резко увеличив свои оценки. Оценка роста промпроизводства за 2017 год была увеличена более чем вдвое - с 1% до 2,1%. Новая оценка роста промпроизводства в первом квартале этого года - 2,8% вместо 1,9%, в апреле - 3,9% вместо 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2018 года промышленность, согласно расчетам Росстата, выросла на 0,3% после снижения на 0,5% в июне, роста на 0,6% в мае, на 0,3% в апреле, на 0,6% в марте, снижения на 0,1% в феврале и роста на 1,6% в январе.

Отчасти ускорение годовых темпов роста объясняется календарным фактором - в июле 2018 года было на один рабочий день больше, чем в июле 2017 года, в то время как в июне 2018 наоборот было на один рабочий день меньше, чем в июне и 2017 года.

Обрабатывающие производства (которые больше всего зависят от календарного фактора) в июле выросли всего на 4,6% после повышения на 2,2% в июне (за семь месяцев рост на 4,1%).

В добыче в июле рост ускорился до 3,2% с 2,8% в июне (за 7 месяцев - рост на 2,1%).

В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром в июле был зафиксирован рост на 1,8% после увеличения на 1,7% в июне (за январь-июль рост на 1,9%).

Добыча нефти в июле 2018 года выросла на 2,4% в годовом выражении (за январь-июль осталась на уровне аналогичного периода 2017 года), добыча природного газа подскочила на 5,4% (за7 месяцев - выросла на 7,0%).

В июне выросло производство автомобильного бензина на 3,9% (за семь месяцев рост составил 4,0%).

Производство легковых автомобилей в июле увеличилось на 13,3% (за январь-июль рост на 18,2%).

В 2018 году экономисты ожидают роста промышленности на 2,3% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце июля - начале августа).

Минэкономразвития в апреле понизило прогноз по росту промпроизводства на 2018 год до 1,7% с 2,5% по предыдущему прогнозу, но в конце июня подняло его обратно до 2,5% на фоне новой пересчитанной статистики Росстата.