Нефть Brent подорожала до $71 за баррель после сильного падения накануне

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного падения днем ранее на данных о неожиданном повышении коммерческих запасов топлива в США.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подорожали на $0,26 (0,37%) - до $71,02 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $1,7 (2,35%) и составляла на закрытие $70,76 за баррель, что является самым низким уровнем за десять недель (с 6 июня).

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в четверг выросли на $0,06 (0,09%) - до $65,07 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,03 (3,03%), завершив торги на отметке $65,01 за баррель - минимуме с 9 апреля.

Данные министерства энергетики, обнародованные в среду, указали на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США на минувшей неделе - на 6,81 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения запасов на 2,4 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель. Резервы бензина в стране по итогам недели сократились на 740 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,57 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,9 млн б/с.

Во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал собственные данные, указавшие на увеличение запасов нефти в США на 3,66 млн баррелей по итогам прошедшей недели.

"Тенденция к падению цен появилась после выхода данных API во вторник днем. Подтверждение со стороны Минэнерго толкнуло котировки еще ниже, при этом трейдеры продолжают следить за ситуацией между США и Турцией", - отмечает аналитик Oanda Альфонсо Эспарза.

Котировки декабрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) снизились на 1,8% и составляют 500,7 юаня за баррель. В среду они потеряли в цене 1,1%.