Остатки на корсчетах банков в ЦБ и на депозитах выросли 16 августа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2394,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2093,7 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 15 августа составлял 2071,0 млрд рублей по России и 1775,8 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 16 августа составили 2704,6 млрд рублей по России против 2667,4 млрд рублей днем ранее.