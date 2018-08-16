Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в четверг

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери, в том числе, понесенные днем ранее.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,55-67,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,86 руб./$1 (-43,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 76,12 руб./EUR1 (-23,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 34,5 копейки к уровню закрытия среды, до 71,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 88,97 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро на старте торгов четверга, отыгрывая относительную стабилизацию ситуации на рынках emerging markets в связи с отсутствием обострения финансового кризиса в Турции и коррекцию цен на нефть вверх.

Новость о том, что делегация министерства торговли Китая во главе с заместителем министра Ван Шоувэнем в конце августа посетит США по приглашению американской стороны, является фактором, который оказывает давление на американскую нацвалюту. В свою очередь, турецкая лира продолжает постепенно восстанавливаться, составляя утром четверга около 5,85 лиры/$1 против 5,95 лиры днем ранее, а также 6,66 лиры/1 евро по сравнению с 6,75 лиры, то есть прирост превышает 1,2%.

Ряд аналитиков полагают, что курс завышен. В частности, Институт международный финансов (IIF) считает справедливым курс в диапазоне 5-5,5 лиры /$1 исходя из размера дефицита счета текущих операций Турции.

Цены на нефть эталонных марок растут на азиатских торгах в четверг после существенного падения днем ранее на данных о неожиданном повышении коммерческих запасов топлива в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,44% - до $71,07 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена снизилась на $1,7 (2,35%) и составляла на закрытие $70,76 за баррель, что является самым низким уровнем за десять недель (с 6 июня).

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в четверг выросли на 0,14% - до $65,55 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,03 (3,03%), завершив торги на отметке $65,01 за баррель - минимуме с 9 апреля.

Данные министерства энергетики, обнародованные в среду, указали на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США на минувшей неделе - на 6,81 млн баррелей. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения запасов на 2,4 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.

Резервы бензина в стране по итогам недели сократились на 740 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,57 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,9 млн б/с.