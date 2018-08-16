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Экономика

Рубль подорожал к доллару и евро на улучшении ситуации на мировых рынках капитала

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дорожает к бивалютной корзине, отыгрывая позитивную коррекцию в ценах на нефть и общее улучшение ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США составил 66,73 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 56,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,99 руб./EUR1, опустившись на 36 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) упала на 47,14 копейки - до 70,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая улучшение ситуации на мировом рынке на информации о планируемом возобновлении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, снижение опасений по поводу разрастания финансового кризиса в Турции, а также коррекционный рост цен на нефть.

Минторг Китая сообщил в четверг, что замминистра торговли Ван Шоувэнь в конце августа посетит США по приглашению американской стороны для обсуждения вопросов торговой политики. Источник в правительстве США подтвердил эту информацию Dow Jones, сообщив, что Вашингтон "планирует обсудить шаги для достижения более сбалансированных торговых отношений".

Нефтяной рынок восстанавливается после обвала в среду, вызванного неожиданным повышением запасов топлива в США. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве увеличилась на 0,54% - до $71,14 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,56% - до $64,82 за баррель.

Накануне Brent подешевела более чем на 2%, WTI - более чем на 3% на данных министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 6,81 млн баррелей, максимальными темпами с марта 2017 года. Кроме того, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.

Тем временем в четверг главным позитивным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что Китай и США готовятся возобновить переговоры о ситуации во внешней торговле. Инвесторы надеются, что в случае успешного хода переговоров противоречия между двумя крупнейшими экономиками мира удастся если не разрешить, то ослабить, тем самым не допустив замедления роста их ВВП.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, в целом в ходе торгов четверга ситуация на рынках оставалась спокойной. "В среду мы видели ухудшение настроений на глобальных рынках, что привело к просадке большинства рынков валют emerging markets. Сегодня котировки демонстрируют умеренное восстановление, и российский рубль вырос примерно так же, как и валюты других EM. Помогают также цены на нефть, хотя ключевым драйвером остается все же общее улучшение ситуации на всех рынках", - подчеркивает Поддубский.

"Рубль сохраняет потенциал для укрепления, однако сильного роста ждать не стоит, так как против него играют возможное расширение санкций к России, общая слабость валют развивающихся стран и нефти. В пятницу ближе к завершению торгов рубль и индекс "Московской биржи" могут оказаться под давлением - на фоне возросших рисков перед выходными инвесторы предпочтут сократить позиции в рублевых активах", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 августа на 51,6 копейки, до 66,8932 руб./$1, и увеличил курс евро на 83,23 копейки, до 76,0576 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 11,01 копейки по отношению к среде и составил 66,8883 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 13,9 копейки и составил 66,8614 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 757,911 млн, из которых $921,056 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 836,855 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 56,43 копейки, до 76,0258 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве поднялся на 20,59 копейки и составил 76,0983 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR402,469 млн, из которых EUR195,441 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR207,028 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов упали в четверг, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу лишь слегка повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - 7,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,48% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 7,61% годовых каждая.

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