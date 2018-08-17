Нефть WTI закончила в минусе седьмую неделю подряд

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок слабо дешевеет в ходе торгов в пятницу, при этом цена WTI завершает в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось последние три года.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по Москве снизилась на $0,04 (0,06%) - до $71,39 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,67 (0,95%) - до $71,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $65,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,45 (0,69%) - до $65,46 за баррель.

WTI с начала недели подешевела на 3,2%, Brent - на 1,2%.

На текущей неделе главными негативными факторами для нефтяного рынка стали данные о значительном росте запасов топлива в США и укрепление доллара.

Как сообщалось, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 6,81 млн баррелей, максимальными темпами с марта 2017 года. Кроме того, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.

Вместе с тем экономические проблемы Турции, усиленные американскими санкциями, привели к падению курса нацвалюты и ослабили спрос инвесторов на активы развивающихся стран в целом, что вызвало укрепление доллара. А сильный доллар снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров, включая нефть.

"Если турецкий кризис продолжит ухудшаться, это вызовет опасения по поводу мировой экономики, которые и так высоки из-за конфликта США с Китаем, - говорит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Cатору Ёсида. - Также котировки нефти могут оказаться под давлением, если запасы в США продолжат расти, что необычно для августа".