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Остатки на корсчетах банков в ЦБ 17 августа снизились и выросли на депозитах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2339,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2029,1 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 16 августа составлял 2394,6 млрд рублей по России и 2093,7 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 17 августа составили 2724,5 млрд рублей по России против 2704,6 млрд рублей днем ранее.

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Теги: ЦБ РФ
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