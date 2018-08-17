Совет директоров "РусАла" одобрил смену юрисдикции с острова Джерси на РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "РусАла" (Rusal plc) одобрил подготовку к смене юрисдикции компании с острова Джерси (Нормандские острова) на Россию, говорится в сообщении компании.
Решение принято после вступления в силу 6 августа 2018 года российского закона о специальных административных районах (САР).
Совет поручил менеджменту подготовить и представить детальный план действий по смене юрисдикции. Окончательно редомициляцию должны одобрить акционеры "РусАла".
Ранее о грядущей смене юрисдикции своей энергетической "дочки" En+ Holding сообщил En+.
Олег Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+, где ему принадлежит 66%. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале. 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore.