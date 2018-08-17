Совет директоров "РусАла" одобрил смену юрисдикции с острова Джерси на РФ

Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков

Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире

По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35% Подробнее

Возможно, после перехода на сертифицированное ФСБ шифрование новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцев Подробнее

Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"

16 августа 12:17

Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог

Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработки Подробнее

16 августа 10:15

"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона

Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублей Подробнее

14 августа 20:22

"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей

Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной цене Подробнее

14 августа 18:54

Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале

При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 года Подробнее

14 августа 10:37

Рубль резко вырос на старте торгов вторника

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельнику Подробнее

13 августа 20:05

На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро