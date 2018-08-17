ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 августа, составляет 66,8757 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,03%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 18 августа, составляет 76,1848 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,17%.