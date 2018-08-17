ЦБ отметил, что россияне стали реже нести деньги на депозиты в банк

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Банк России наблюдает постепенный отход населения РФ от сберегательной модели поведения, но не видит в этом существенных рисков усиления инфляции.

"При текущем уровне процентных ставок депозиты по-прежнему остаются привлекательным инструментом сбережений. Однако по мере наращивания потребления на фоне восстановления экономической активности наблюдалось плавное замедление роста депозитного портфеля, свидетельствующее о продолжающемся постепенном отходе населения от сберегательной модели поведения, которое, по оценке Банка России, не создает существенных проинфляционных рисков", - говорится в комментарии регулятора по ликвидности и финрынкам.

На конец второго квартала годовой прирост розничного депозитного портфеля с исключением валютной переоценки составил 7,1%, замедлившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с началом текущего года. Замедление роста депозитов было сравнительно равномерным в основных сегментах депозитного рынка.

"Дополнительным индикатором постепенной смены модели поведения населения является рост розничного сегмента кредитного рынка. Основным драйвером роста кредитной активности, как и ожидалось, оставалась ипотека", - отмечается в комментарии. Во втором квартале продолжился рост оборотов ипотечного кредитования, который был обусловлен как увеличением числа кредитов, так и повышением средней суммы кредита. "Поддержку рынку ипотеки оказывали сохраняющаяся консервативность банков, низкие кредитные риски в данном сегменте рынка, а также уровень процентных ставок, достигший к концу второго квартала очередного исторического минимума (средневзвешенная ставка по вновь выданным рублевым ипотечным кредитам в июне текущего года составила 9,48% годовых)", - отмечает ЦБ.

Продолжился рост и необеспеченного потребительского кредитования, что обусловлено, по мнению ЦБ, не только возросшей склонностью населения к потреблению, но и таким сезонным фактором, как продолжительные майские праздники и подготовка к летнему сезону отпусков. Годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 1 июля составил 17%.