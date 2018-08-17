Средняя зарплата CEO в США в 2017 году превысила зарплаты сотрудников в 312 раз

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Главные исполнительные директоры 350 крупнейших компаний США в минувшем году заработали в среднем в 312 раз больше своих сотрудников. Об этом говорится в исследовании Института экономической политики (Economic Policy Institute), некоммерческой организации в Вашингтоне.

При этом отмечается, что разрыв только увеличивается, поскольку зарплаты топ-менеджеров активно растут год за годом, тогда как оплата труда рядовых американцев практически не поднимается.

Так, в 2017 году CEO крупнейших компаний США получили прибавку в зарплате в среднем в 17,6%, до $18,9 млн. Зарплаты обычных сотрудников повысились всего на 0,3%.

Более того, 14% американцев вообще не получали прибавки последние 9 лет, поскольку размер минимальной оплаты труда в США все это время не менялся и находится на уровне $7,25 в час (минимальный федеральный уровень, в отдельных штатах показатель может быть выше).

По прогнозам экономистов из компании Mercer, в 2018 году средние зарплаты по стране увеличатся на 2,8%.