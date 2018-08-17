Внешний госдолг РФ снизился до минимума с конца 2012 года после погашения евробондов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Внешний госдолг РФ в июле 2018 года снизился на $3,629 млрд, или на 7,1%, до $47,332 млрд. Об этом свидетельствует опубликованная Минфином России информация о структуре государственного внешнего долга.

Снижение госдолга в июле произошло в результате погашения 20-летних еврооблигаций на $3,466 млрд, выпущенных 24 июля 1998 года, ставка по ним составляла 11% годовых.

В обращении остался еще один выпуск 1998 года - размещенный 24 июня, объемом $2,5 млрд со ставкой 12,75%.

Текущий уровень внешнего госдолга РФ - минимальный с конца 2012 года (на 1 декабря 2012 года - $40,873 млрд, на 1 января 2013 года - $50,769 млрд). В декабре 2012 года в составе внешнего долга задолженность по госгарантиям в валюте выросла в 11 раз, до $11,390 млрд. На 1 августа она составляла $10,493 млрд.

Внешний долг без учета госгарантий сейчас составляет $36,839 млрд, это минимальное значение данного показателя с июня 2017 года (на 1 июня он составлял $36,832 млрд). В том числе задолженность по внешним облигационным займам составляет $35,706 млрд.