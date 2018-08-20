Правительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" Ротенбергов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "СМП банк", подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, будет допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок, отмечает газета "Ведомости".

Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Это одна из мер господдержки попавшего под санкции банка, сказано в пояснительной записке.

На спецсчета участники закупок вносят обеспечение заявок. Так государство защищает себя от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков (необоснованное снижение цены контракта, сговор участников, создание мнимой конкуренции). По новым правилам обеспечение должно храниться на спецсчетах с 1 октября, разъяснял Минфин.

Ранее правительство утвердило список банков, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета. В список вошли 18 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, РНКБ, банк "Россия", Альфа-банк, ОТП и другие. Для того чтобы попасть в перечень, кредитный рейтинг у банков должен был быть не ниже уровня A- (RU) АКРА или ruA "Эксперт РА".

Теперь список расширен: в него включены все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 г., а значит, и "СМП банк".

Как отмечается, эти банки и ранее получали господдержку. Так, "СМП банку" разрешалось хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования, банку "Россия" – резервы Фонда соцстрахования и средства федерального бюджета.

Банки не только несут затраты на ведение спецсчетов, но и получают доход от операций, сказал изданию руководитель закупочного подразделения одной из крупнейших госкомпаний.

Далеко не у всех банков есть большой профицит ликвидности, при ведении спецсчетов можно рассчитывать и на комиссионный доход, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов. Всего площадки хранят в банках 48–50 млрд руб. залогов, оценивает топ-менеджер одной из крупнейших площадок.

Благодаря постановлению правительства клиенты "СМП банка" смогут проводить все необходимые операции в одном банке, сообщил его представитель.