В Екатеринбурге завели дело на посетителя кафе, стрелявшего в охранника

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ранил не пустившего его в кафе охранника. Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его информации, инцидент произошел вечером 17 августа в кафе на улице Сакко и Ванцетти. По предварительным данным, охранник не впустил пьяного посетителя, так как он уже устраивал в кафе дебоши. Мужчина ушел, а вскоре вернулся, предположительно, с пистолетом и несколько раз выстрелил в сторону охранника. Персонал кафе обратился в полицию. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали стрелка.

Горелых опроверг появившиеся в некоторых СМИ сведения о том, что в кафе была перестрелка.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время 34-летний подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.