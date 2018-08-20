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Московский кредитный банк продал лизинговую "дочку" за 1,55 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сумма сделки по продаже Московским кредитным банком (МКБ) лизинговой "дочки" составила 1,55 млрд рублей, сказано в отчете МКБ.

В результате продажи "МКБ-лизинга" банк отразил прибыль в размере 637 млн рублей, говорится в отчете.

Как сообщалось, лизинговый бизнес МКБ приобрела группа "Регион", в состав которой входит компания "Регион Лизинг".

Структуры ГК "Регион" входят в капитал самого МКБ, подконтрольного Роману Авдееву. Так, ИК "Регион" через компании "Алгоритм" и "АлгоритмИнвест" владеет 8,7% банка, а компания "Регион Траст", аффилированная с ГК "Регион", - 3,98% акций.

Совладельцами ИК "Регион", головной компании группы, являются Сергей Судариков (90%) и Андрей Жуйков (10%).

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Теги: Московский кредитный банк, МКБ, МКБ-лизинг
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