ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 21 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 августа, составляет 67,1807 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,45%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 21 августа, составляет 76,7204 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,70%.