Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Транснефть" полностью погасила китайский кредит и избавилась от валютного долга, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.

"Что касается в целом финансовой ситуации, мы полностью досрочно погасили все свои валютные обязательства по долгам, закрыли и по еврооблигациям, которые мы выпускали. В июле заплатили и по китайскому долгу - конвертировали в рубли и тоже рассчитались", - сказал он.

"На сегодняшний день у нас никакого валютного риска в плане долгов нет. И вообще мы все последние годы старались перевести валютный долг в рублевый. По валютному китайскому долгу ставки почти в 2 раза увеличились, поэтому правильно сделали, что ушли от него", - добавил глава компании.

Как сообщалось, для замещения валютного долга рублевым компания размещала выпуски облигаций и привлекала банковские кредиты, номинированные в рублях, а вырученные средства направляла на досрочное погашение китайского кредита. Всего на эти цели было привлечено почти 400 млрд руб. по средней ставке 7,7% годовых, уточнили в компании.

"Транснефть" в первом квартале текущего года осуществила плановые и досрочные платежи в счет погашения кредита по договору с Банком развития Китая на сумму $2,7 млрд, оставалось погасить $1,8 млрд. Кредит на $10 млрд был привлечен в 2009 году в обмен на долгосрочные поставки нефти.