РПЦ передали здание храма XVIII века в центре Москвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Департамент горимущества Москвы распорядился передать в собственность Русской православной церкви здание храма в честь преподобного Симеона Столпника за Яузой на Николоямской улице.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения, отметили в Финансово-хозяйственном управлении РПЦ.

Первое упоминание о каменном храме в честь преподобного Симеона Столпника за Яузой, согласно архивным материалам, относится к 1658 году. В 1731 году храм был разобран и выстроен заново.

В 1764 году пристроена новая трапезная с двумя приделами, освященными в честь святителей Николая Чудотворца и Димитрия Ростовского. В 1789 году возведена четырехъярусная колокольня.

В 1812 году храм пострадал при пожаре, в 1813 году был отремонтирован и вновь освящен. В начале 1850-х годов снова перестроена трапезная часть. До конца XIX века продолжались работы по обновлению и благоустройству постройки.

В 1929 году богослужения в храме были прекращены, в тот же период изъяты церковные ценности. В здании храма был размещен Московский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Мосгорисполкома. В советский период было утрачено внутреннее убранство храма, выполнены межэтажные перекрытия, снесены верхние ярусы колокольни.

Богослужения в храме возобновлены в 1995 году.