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Цены на нефть показали умеренный рост в понедельник

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в понедельник, инвесторы переключились с опасений по поводу мирового спроса на риски, угрожающие поставкам топлива.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 МСК поднялась на $0,82 (1,14%) - до $72,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на $0,41 (0,62%) - до $66,32 за баррель.

После некоторого снижения напряженности в Турции и слухов о возобновлении переговоров США и Китая по торговым вопросам, внимание рынка переключилось на американские санкции в отношении Ирана.

По мнению аналитика сырьевого рынка в UBS Wealth Management Джованни Стауново, экспорт нефти из Ирана после введения санкций США в ноябре может сократиться на 1-1,5 млн баррелей в сутки, даже если Китай и Турция продолжат закупать топливо у страны.

Вероятность стабилизации растущей добычи в Штатах также добавила оптимизма рынкам. Как сообщалось, нефтесервисная компания Baker Hughes в конце прошлой недели отчиталась о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.

"Ожидается, что рост нефтедобычи в США замедлится, пока не откроются новые нефтепроводы в 2019 году", - отметил старший аналитик Sumitomo Corp. Global Research Микико Тате.

Помимо этого, участившиеся случаи забастовок работников нефтегазовой отрасли в Северном море усилили риски перебоев поставок из региона.

Между тем ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их торговому противостоянию. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.

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Теги: нефть, Brent, WTI
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