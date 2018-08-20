Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро вечером в понедельник

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник вечером; рубль слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне выхода нерезидентов с рынка рублевого госдолга России в ожидании новых санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 67,23 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 20,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,91 руб., поднявшись на 20,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 20,48 копейки - до 71,59 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро и торгуется вблизи от минимальных уровней, достигнутых с начала торгового дня. Нацвалюта снижается на фоне продолжающегося выхода нерезидентов с рынка российского госдолга и достижения индексом "чистых цен" ОФЗ RGBI минимальных отметок с декабря 2016 года (-0,23%, до 133,86 пункта) в ожидании новых антироссийских санкций со стороны США, которые, в частности, могут включать ограничения на операции с российским госдолгом.

В Кремле расценивают возможное принятие США нового пакета антироссийских санкций как продолжение недружественных и незаконных действий с точки зрения международного права. "Нам известно, что законопроект подготовлен, известен его текст, ибо он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Безусловно, мы с большим вниманием его изучили и считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагируют на ожидаемый пакет новых санкций в отношении РФ.

По его словам, "подобная рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле". Пресс-секретарь главы государства при этом призвал "не забегать вперед". "Будем делать то, что, собственно, всегда делает президент РФ: он делает то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны", - сказал Песков.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в понедельник, инвесторы переключились с опасений по поводу мирового спроса на риски, угрожающие поставкам топлива. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому вреиени поднялась на 0,46% - до $72,16 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,09% - до $65,27 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 августа на 30,5 копейки, до 67,1807 руб., и увеличил курс евро на 53,56 копейки, до 76,7204 руб./.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 4,91 копейки по отношению к пятнице и составил 67,1446 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 12,98 копейки и составил 67,1655 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 094,09 млн, из которых $869,573 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 224,517 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 17,09 копейки, до 76,6305 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,61 копейки и составил 76,7024 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR502,284 млн, из которых EUR164,317млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,967 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 2 б.п. - до 7,35% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,47%, 7,6% и 7,6% соответственно.