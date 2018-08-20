"НОВАТЭК" опросил Минтранс разрешить каботажные перевозки по СМП судам не только под флагом РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" обратился в министерство транспорта России с просьбой разрешить компании каботажные перевозки СПГ по Северному морскому пути судами не только под флагом РФ, сообщил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в ходе совещания по развитию Севморпути под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Принятые поправки в Кодекс торгового мореплавания не позволяют использовать 15 газовозов проекта "Ямал СПГ" для каботажа между Сабеттой и перевалками (другими портами в пределах РФ - ИФ) без соответствующего разрешения правительства РФ", - сказал он.

"Мы просим поручить Минтрансу инициировать разрешение на осуществление каботажных перевозок СПГ и газового конденсата этими судами", - заявил он. "Официальное обращение к Минтрансу мы сделали", - добавил глава "НОВАТЭКа".

По словам Михельсона, вопрос использования существующего танкерного флота ледового класса в каботажных перевозках обсуждался на совещании, которое проводил премьер-министр Дмитрий Медведев на Камчатке.

Позднее он пояснил, что по закону у правительства есть "возможность в виде исключения разрешить" каботажные перевозки для данного типа судов. "Я думаю, что в ближайшее время это будет решено", - добавил глава "НОВАТЭКа".

Речь идет о поправках в статью 4 Кодекса торгового мореплавания РФ в части, касающейся каботажа, согласно которым суда под российским флагом получат исключительное право на перевозку и хранение углеводородов в акватории СМП.

Михельсон в ходе совещания также прокомментировал законодательную инициативу Минпромторга по приоритетному праву судов российского производства на перевозку углеводородов по СМП.

"Минпромом готовится закон, запрещающий использовать суда иностранного производства для транспортировки СПГ по Севморпути", - сообщил Михельсон. "В соответствии с существующим законодательством, на Сабетте нельзя будет использовать даже газовозы, которые мы собираемся заказать на российской верфи "Звезда", - добавил он.

Позднее Михельсон пояснил: "Касательно поправок в КТМ, мы свое мнение высказали - мы выполняем поручения президента, мы их все выполняем, если есть поручения. О загрузке всех судоверфей, в том числе "Звезды", и считаем нецелесообразным рассмотрение этих поправок, а целесообразным рассмотрение закона о поддержке российского судостроения".

Как сообщалось, в марте Минпромторг РФ подготовил законопроект, направленный на создание приоритетного права судов, построенных в РФ, на перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. Проектом также предусматривается, что правительство РФ может принимать решения о морских перевозках грузов с использованием судов, построенных за пределами РФ. Ведомство полагало, что такие решения могут быть приняты в отношении судов, привлекаемых для работы на проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".