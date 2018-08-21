Рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне позитивной динамики мировых площадок в ожидании торговых переговоров США и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2275,89 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1068,58 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,8%.

Доллар просел до 66,95 руб./$1 (-0,16 рубля).

Выросли рублевые акции "РусАла" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Транснефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Мечела" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,5%).

Просели из-за укрепления рубля бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,6% "префы").

Индексы в США накануне выросли третью сессию подряд благодаря крупным сделкам M&A, воспринятым инвесторами как сигнал сохранения устойчивого подъема экономики США. Оптимизм в отношении предстоящих переговоров Вашингтона и Пекина по внешнеторговым вопросам также поддержал рынок акций, пишет MarketWatch.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их торговому противостоянию. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств в ноябре.

Вместе с тем на текущей неделе вступят в силу новые пошлины в размере 25% на импортируемые китайские товары общим объемом $16 млрд в год. Власти КНР пообещали отреагировать на это зеркальными мерами.

В Азии во вторник также преобладает рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай прибавил 1,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Китай раллировал во вторник, несмотря на некоторое ослабление ожиданий прорыва в торговых переговорах США и Китая после заявлений американского президента Дональда Трампа.

Трамп в интервью Reuters заявил, что не ожидает слишком многого от готовящихся переговоров. Он также отметил, что "не ставит себе сроков" для завершения торгового спора с Китаем, который уже привел к взаимному повышению импортных пошлин, пишет газета Financial Times.

Нефть стабильна утром во вторник, трейдеры заняли выжидательную позицию после объявления США о намерении продать часть стратегического нефтяного резерва. Такой шаг призван компенсировать ожидаемое сокращение поставок иранской нефти на мировой рынок после вступления в силу американских санкций в отношении этой страны.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $72,11 за баррель (-0,1% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $65,44 за баррель (+0,03% и +0,8% накануне).

США заявили в понедельник, что выставят на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва, объем которого составляет 660 млн баррелей. Эта нефть поступит на рынок в октябре-ноябре текущего года, сообщило Минэнерго США.

Эксперты, тем временем, ожидают, что данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы на этой неделе, укажут на снижение запасов нефти в стране на 2 млн баррелей после неожиданного скачка неделей ранее.