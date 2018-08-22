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Экономика

Меркель в Баку обсудит вопрос увеличения поставок газа в ЕС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Одной из главных тем предстоящего 25 августа визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан станут возможности для увеличения поставок в ЕС природного газа из региона Каспийского моря, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ

По словам собеседника издания, Берлин "испытывает значительный интерес" к проекту Южный газовый коридор (ЮГК), по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию.

Источник издания отметил, что Германия хотела бы, чтобы по этому трубопроводу Европа также получала туркменский и иранский газ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

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Теги: Ангела Меркель, Германия, Азербайджан
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