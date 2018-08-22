Должники с начала года заплатили 20 млрд руб. налогов из-за риска субсидиарной ответственности

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - За январь-июль 2018 года должники самостоятельно выплатили в бюджет более 20 млрд рублей по налогам, чтобы не входить в банкротство, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

За весь 2017 год бюджет получил от таких должников более 35 млрд руб. - существенно больше, чем за 2015-2016 годы (8 млрд и 25,3 млрд руб. соответственно).

Еще 3 млрд руб. должники заплатили, заключив мировые соглашения с ФНС. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлогогода. За весь прошлый год бюджет получил 4,2 млрд руб. от таких соглашений.

Представитель ФНС связывает рост этих показателей с развитием института субсидиарной ответственности, позволяющей взыскивать долги компаний-банкротов с контролирующих их лиц. При угрозе полного возврата ущерба реальными бенефициарами компаний контролируемых банкротств может и не быть, приводит газета мнение представителя службы.

Между тем число судебных решений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц во II квартале 2018 года удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 381, следует из данных "Федресурса". Это новый рекорд для поквартальной статистики: прежний был установлен в IV квартале 2017 года - 293 решения.

Размер ответственности привлеченных лиц во II квартале 2018 года составил 37,3 млрд руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На росте числа дел о привлечении к субсидиарной ответственности сказывается изменение нормативной базы в июле 2017 года. "Развитие судебной практики и изменение законодательства привели к тому, что кредиторы освоили успешные методы привлечения к субсидиарной ответственности и все чаще используют их для того, чтобы наказать недобросовестных собственников и директоров и вернуть хотя бы часть задолженности", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

После реформы нормативной базы и выхода разъяснений Верховного суда (ВС) РФ в 2017 году круг лиц, которые могут быть признаны контролирующими, существенно расширился. Теперь играет роль не только формальная аффилированность. Статус контролирующего лица сопряжен с фактической возможностью давать обязательные для исполнения указания или иначе определять действия должника, даже если формальной связи нет. Еще одно основание для признания лица контролирующим - это получение актива должника по сделке или по цепочке сделок с фирмой-однодневкой либо по сделке, которая не отражает реальную операцию.