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Коньяк установил новый рекорд продаж в мире

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Французское Национальное межпрофессиональное управление коньяка сообщило о рекордных продажах этого алкогольного напитка в мире с августа 2017 по август 2018 года.

По данным организации, за указанный период из Франции было экспортировано около 206 млн бутылок коньяка. С 2017 по 2018 год экспорт французского коньяка вырос на 8,2% по объему и на 5,4% в денежном выражении.

Этот напиток экспортируется более чем в 150 стран. Лучше всего он продается в США, Канаде и Мексике. Но его продажи с 2017 по 2018 год особенно подскочили в Азии: почти на 15%. Китай импортировал около 26,2 млн бутылок и вошел в число крупнейших импортеров коньяка.

При импорте 10,8 млн бутылок с 2017 по 2018 год британцы выпивают в Европе конька значительно больше французов, которым было продано 4,3 млн бутылок.

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