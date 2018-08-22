Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле до 6 млн человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" в июле 2018 года увеличила перевозки на 12,4% по сравнению с показателям за тот же месяц 2017 года, до 6 млн человек, сообщили в компании.

На внутренних линиях группа перевезла 3,3 млн пассажиров (+14,6%), на международных - 2,6 млн человек (+9,7%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 10,2%, до 15,2 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел выросла на 0,3%, до 91,2%, коммерческая загрузка - на 0,9%, до 75,1%.

Авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" в прошлом месяце перевезла 3,6 млн человек (+9,7%). Внутренние перевозки выросли на 12,8%, до 1,8 млн человек, международные - на 6,9%, до 1,8 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 7,2%, до 9,8 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел компании поднялась на 0,1%, до 89,3%, коммерческая загрузка - на 6,6%, до 73,4%.

В июле флагманская авиакомпания группы ввела в эксплуатацию два лайнера Airbus А321, увеличив свой флот до 243 машин и общий флот группы - до 352 единиц.

В январе-июле группа "Аэрофлот" перевезла 30,8 млн пассажиров (+9%), авиакомпания "Аэрофлот" - 19,8 млн пассажиров (+7%).

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.