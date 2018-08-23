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"Сахалин-2" остановил одну из двух линий СПГ из-за сбоя

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Одна из двух технологических линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" была остановлена в минувшую субботу, 18 августа.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Sakhalin Energy Лариса Ямомото, в связи со сбоем в работе была остановлена одна из линий завода.

"Сейчас наши специалисты ведут диагностику и техническое обслуживание вышедшего из строя оборудования. В ближайшие дни надеемся ввести его в строй. Мы не ожидаем, что происшедшее окажет значительное влияние на отгрузку", - добавила она.

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Теги: Сахалин-2
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