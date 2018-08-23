Экономика

Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС

Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%

Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в России за январь-июль 2018 года составил 2,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 0,5%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

В июле цены на продукты питания как в РФ, так и в ЕС снизились на 0,4%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-июль 2018 года отмечался существенный прирост цен на фрукты - 8,6% (в ЕС - 3,5%) и овощи - 6,1% (в среднем по странам ЕС цены снизились на 0,8%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в РФ за семь месяцев на 2,7% (в среднем по странам Европейского союза - на 0,3%), мясо и мясопродукты - на 1,9% (в ЕС - на 0,3%), рыба и морепродукты - на 1,6% (в ЕС - на 1,2%), хлебобулочные изделия и крупы - на 0,5% (в странах Европейского Союза - в среднем на 0,7%), масла и жиры - на 0,1% (в ЕС - на 1,0%).

Молочные изделия, сыры и яйца стали дешевле в РФ за январь-июль на 0,5% (в среднем по странам ЕС - на 0,3%).

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Теги: РФ, ЕС
Экономика
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