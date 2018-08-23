Украина обжаловала решение ВТО по спору с РФ об антидемпинговых мерах по импорту нитрата аммония

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Украина подала апелляцию на решение третейской группы Всемирной торговой организации по спору с РФ относительно антидемпинговых мер по импорту нитрата аммония, говорится на сайте ВТО.

Как сообщалось, в июле панель арбитров частично удовлетворила требования РФ по делу против Украины относительно антидемпинговых мер по импорту нитрата аммония (аммиачной селитры) (DS493), в частности, установила несоблюдение украинской стороной требований ВТО по применению антидемпинговых мер к группе компаний "ЕвроХим". Эксперты ВТО также поддержали ряд ключевых требований РФ относительно проведения процедуры расследования.

Спор был инициирован Россией в мае 2015 года. При пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония, по результатам которого в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период, для расчета себестоимости российской продукции не учитывались цены на энергоносители на российском рынке, а использовались цены на рынках третьих стран (применялась так называемая методика "энергокорректировок"), говорилось ранее в сообщении Минэкономразвития РФ.

"Результаты спора можно считать победой Российской Федерации, поскольку ключевые ее претензии были удовлетворены. Такой исход спора благоприятен для России не только с точки зрения возможной либерализации меры Украины (устранение нарушений приведет к снижению размеров антидемпинговых пошлин). Методика "энергокорректировок" была заимствована у Европейского союза, который ранее применял ее в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Решение третейской группы указывает и на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО", - комментировали в июле в Минэкономразвития этот спор.

Украина оценивала результаты рассмотрения спора иначе.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, признав проигрыш по ряду вопросов, указывало, что группа экспертов не отрицает позицию страны в отношении соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара. "Это важное решение, поскольку им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доведения его "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех его участников", - цитировала пресс-служба МЭРТ торгового представителя - заместителя министра экономразвития Наталью Микольскую.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в интервью "Интерфаксу" в среду отмечал, что Украина должна привести законы в соответствие с решениями панели арбитров, а "как она это будет делать, это вопрос для дополнительного обсуждения".

"Это означает, что Украина должна либо отменить, либо пересмотреть эту пошлину по правильной методике. А если считать правильно, то и пошлина должна быть нулевой. Для нас это важно, поскольку наш экспорт достигал $50 млн в год. Другой вопрос, что коммерческая значимость этого спора для нас сейчас невелика, поскольку нитрат аммония попал в санкционный перечень товаров, введённый Украиной. И соответственно наши предприятия пока что эти поставки не смогут возобновить", - отмечал он.

"Важнее другое. Этот спор создает прецедент. Методика "энергокорректировок", которая применяется ЕС и с которой мы пытаемся бороться с 1994 года, была признана не соответствующей нормам ВТО. Еврокомиссия не учитывает стоимость российского газа в издержках производства при расчете антидемпинговых пошлин, а используют его стоимость на рынках третьих стран. Мы подали аналогичный иск и к ЕС, но сначала решили уделить больше времени спору с Украиной, потому что считали, что быстрее добьёмся нужных результатов. Так и получилось", - сказал Медведков.

Украина в 2008 году ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики страны ОАО "Дорогобуж" и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне, соответственно, 9,76% и 10,78%. "ЕвроХим" в судах добивался отмены пошлины, и в конце октября 2010 года для него она была отменена.

Украина в июле 2014 году в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры происхождением из России увеличила их размер в три раза - с 11,91% до 36,03%, и продлила срок их действия на пять лет. При этом размер антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры производства "Дорогобужа" увеличен с 9,76% до 20,51%. Для МХК "ЕвроХим" установлено то же значение пошлин, что и для остальных российских производителей - 36,03% (ранее было 10,78%).