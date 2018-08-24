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Экономика

Чистая прибыль Московской биржи за II квартал упала на 8,2%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Московской биржи во втором квартале 2018 года сократилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,86 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Это хуже ожиданий аналитиков инвестбанков, которые прогнозировали прибыль биржи за второй квартал на уровне 5,239 млрд рублей.

Как пояснил журналистам финансовый директор Московской биржи Максим Лапин, на размер чистой прибыли во втором квартале повлияло формирование резервов по иску конкурсного управляющего банкротящейся УК "Энергокапитал" к бирже. Биржа сформировала резерв в полном объеме исковых требований в размере 873,5 млн рублей. При этом Московская биржа подала кассацию относительно требований конкурсного управляющего "Энергокапитала" и рассчитывает на успех, несмотря на проигрыш в двух нижестоящих судебных инстанциях.

Также в чистой прибыли за апрель-июнь текущего года учтены отложенные налоги по разовому резерву в сумме 346 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль биржи за второй квартал составляет 5,37 млрд рублей.

Операционные доходы биржи за второй квартал выросли на 3,7% к уровню такого же периода минувшего года и составили 10,180 млрд рублей.

Комиссионные доходы показали рост на 16,7% - за апрель-июнь 2018 года их размер составил 5,927 млрд рублей. Драйверами роста комиссионных доходов стали рынок акций (рост комиссионных доходов по ним составил 34%), срочный рынок (+27,4%) и денежный рынок (+24,6%).

Процентные доходы снизились на 13,2% к уровню второго квартала 2017 года и составили 4,11 млрд рублей. Средний размер инвестиционного портфеля биржи составил во втором квартале 2018 года 733,41 млрд рублей (801,5 млрд рублей было во втором квартале 2017 года).

Операционные расходы увеличились на 9% за прошедший квартал и составили 3,503 млрд рублей. Рост расходов произошел в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также из-за расходов, связанных с развитием товарного рынка. Биржа планирует удержать рост расходов в целом в 2018 году в диапазоне 7-9%.

EBITDA за II квартал 2018 года упала на 9,5% и составила 6,638 млрд рублей, в этом показателе также учтены резервы по судебному процессу.

Объем капитальных затрат во втором квартале составил 468,9 млн рублей, которые были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также разработку программ. Всего объем капитальных затрат за первое полугодие 2018 году составил 753,3 млн рублей.

Лапин сообщил, что его ожидания на вторую половину года в целом позитивные. В частности, рублевые процентные ставки, возможно, не будут больше снижаться, а ставки долларовых инструментов могут подняться.

"В целом по процентному доходу прошла ситуация давления размера процентной ставки и снижения клиентских остатков", - сказал Лапин. Он отметил, что влияние нового проекта биржи - единого пула обеспечения, на размер клиентских остатков до конца года будет ограничено.

Что касается комиссионных доходов, то менеджмент биржи ставит задачу на удержание сложившегося тренда - за последние 5 лет это годовой рост примерно на 13%.

"Мы сейчас смотрим на то, как будет разворачиваться история с санкциями. Апрельский раунд объявления санкций не остановил инвесторов, у нас каждый из рынков заработал больше во втором квартале", - сказал Лапин, отметив, что, как правило, после всплеска активности инвесторов в момент появления негативных новостей наступает период спада активности.

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