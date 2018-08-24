Рынок акций открылся ростом индексов "МосБиржи" и РТС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу начал корректироваться вверх после отката накануне в ожидании новых антироссийских санкций США; индексы "МосБиржи" и РТС за минуту торгов прибавили в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс "МосБиржи" составил 2260,59 пунктов (+0,02%), индекс РТС - 1044,48 пункта (+0,05%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" разнополярная, они изменились в пределах 1% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 67,7 руб./$1 (-0,49 рубля).

Как сообщили СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента США, санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре.

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3), "Россетей" (+0,3%).

Просели акции "Транснефти" (-0,9%), "РусАла" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%).

Индексы в США накануне снизились на фоне низкой активности торгов. Рынок оценивал опубликованный протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также ожидал выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, стартовавшем 23 августа.

Протокол заседания Федрезерва от 31 июня - 1 августа укрепил инвесторов во мнении, что американский ЦБ намерен поднять базовую процентную ставку в сентябре. Вероятность подъема ставки Федрезервом на сентябрьском заседании оценивается рынком более чем в 90%, свидетельствуют котировки фьючерсов на уровень ставки.

Эксперты не думают, что тон заявлений Пауэлла в Джексон-Хоуле будет существенно отличаться от протокола заседания ФРС, однако ожидают, что он выразит свое мнение относительно наибольших потенциальных угроз для экономики, пишет MarketWatch.

Рынок также продолжает следить за событиями вокруг президента США Дональда Трампа. Эксперты отмечают активизацию дебатов о возможности объявления импичмента Трампу после того, как бывший адвокат президента Майкл Коэн признался в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов и преступным нарушением финансовой дисциплины. Сам Трамп заявил в эфире программы Fox & Friends в четверг, что импичмент приведет к кризису в американской экономике.