Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,8-68,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,78 руб./$1 (-41 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 78,4 руб./EUR1 (-34,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 38,1 копейки к уровню закрытия четверга, до 72,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 74,59 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 85,02 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне дорожающей нефти. Участники рынка также продолжают отыгрывать решение ЦБ РФ приостановить до конца сентября покупки валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.

Как сообщили СМИ, санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. "

Внимание трейдеров также направлено на стартовавший накануне в Джексон-Хоуле ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых Центробанков. В пятницу в рамках симпозиума состоится выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж заявила, что, по ее мнению, Федрезерву следует поднять базовую процентную ставку еще дважды в этом году, а также "несколько" раз в 2019 году. Она отметила, что критика, высказанная ранее в адрес ФРС президентом США Дональдом Трампом, не повлияет на политику Федрезерва.

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне растущих опасений сокращения поставок на мировой рынок в связи с ожидаемым ограничением добычи в Северном море, а также поставок из Ирана. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 по московскому времени увеличилась на 0,6% - до $75,18 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,77% - до $68,35 за баррель. С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3,5%.