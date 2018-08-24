Акции Сбербанка обновили минимум за год

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утреннего коррекционного роста возобновил снижение во главе с бумагами Сбербанка из-за ожиданий введения США с понедельника новых антироссийских санкций.

К 11:47 по московскому времени индекс РТС просел до 1042,56 пункта (-0,1%), индекс МосБиржи - до 2245,09 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,4% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 67,82 руб. (-0,37 рубля).

Как сообщили СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента США, санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре.

В лидерах отката выступают акции "РусАла" (-4,4%), "Аэрофлота" (-3,7%), "Интер РАО" (-2,9%), ВТБ (-2,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,9%), а локомотивом снижения стали бумаги Сбербанка (-2,8%, до 173,76 рубля - минимум с августа 2017 года), на сделки с которыми пришлось более 7,847 млрд рублей (общий объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи составил 13,457 млрд рублей).