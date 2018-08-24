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Минсельхоз спрогнозировал рост урожая плодов и ягод в России в 2018 году на четверть

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сбор плодов и ягод в России в 2018 году может составить 1 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по развитию садоводства, питомниководства и организации хранения плодово-ягодной продукции в пятницу в Ингушетии.

"Последние годы, благодаря мерам поддержки со стороны государства и труду наших аграриев, отрасль демонстрирует устойчивую динамику роста. В текущем году мы планируем, что урожай плодов и ягод в России составит порядка 1 млн тонн, что почти на четверть выше показателя 2017 года", - заявил Патрушев.

При этом он отметил успехи Ингушетии в развитии отрасли садоводства. По его словам, в 2017 году регион более чем на 80% превысил установленные планы по площади закладки садов. В настоящее время на территории региона реализуется крупный инвестпроект по строительству хранилища плодоовощной продукции в составе оптово-распределительного центра "Сад-Гигант Ингушетия". После ввода в эксплуатацию второй очереди этого проекта мощностью 24 тыс. тонн Ингушетия более чем в 5 раз перекроет свои внутренние потребности.

В рамках совещания по развитию садоводства, питомниководства и организации хранения плодово-ягодной продукции Патрушев подчеркнул, что развитие отечественного садоводства является одним из приоритетных направлений государственной политики в сельском хозяйстве. С начала реализации в 2013 году госпрограммы развития сельского хозяйства создано 61,6 тыс. га новых садов и питомников, темпы закладки многолетних насаждений увеличились в среднем в 1,5 раза. Ежегодно закладывается более 10 тыс. га интенсивных садов, дающих возможность в короткие сроки получать высокий урожай.

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Теги: плоды, ягоды, Минсельхоз
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