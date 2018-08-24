На газовых заправках Сибири, Крыма и Поволжья зафиксирована нехватка топлива

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Операторы газовых автозаправочных станций (АГЗС) в Сибири, Крыму и Поволжье сообщают о проблемах с закупками сжиженного углеводородного газа (СУГ). Больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области.

Власти ряда субъектов РФ признают проблему, связывая ее с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. Отраслевые эксперты, опрошенные ранее "Интерфаксом", отмечали, что подорожание связано с ростом мировых цен на СУГ, которые привели к скачку экспортного паритета. Также на рост цен на пропан повлияло проведение чемпионата мира по футболу, который стал причиной задержек поставок СУГ в большинство российских регионов.

Как сообщалось, биржевые цены на СУГ по национальному индексу с начала года показывают двукратный рост: с 18000 руб./т. до практически 31000 руб./т., вплотную приблизившись к стоимости 92-го бензина.

Сибирь

В Хакасии из-за дефицита СУГ приостановили работу несколько станций, рассказывают собеседники агентства. Индивидуальный предприниматель из Абакана Владимир Артеменко сказал "Интерфаксу": "У нас три газовые заправки в Хакасии, одна из них полностью стоит, другие две работают с перебоями. Кое-как получили топливо у одного из четырех оптовых поставщиков, с которыми имеем договоры. Я впервые за более чем 20 лет работы в отрасли сталкиваюсь с таким дефицитом".

По его словам, помимо дефицита топлива на рынке, наблюдается также рост оптовых цен на него, что отражается и на конечной цене газа для потребителей. Так, за последние два месяца розничные цены на АГЗС выросли в 2 раза - до 26 рублей за литр. "И нам уже поставщики говорят, что ценник будет еще выше, чем сейчас", - отметил Артеменко.

Представитель сети АГЗС "СГ-Транс" в Хакасии сообщил "Интерфаксу", что цена на их заправках составляет 24,8 рубля за литр газа. При этом большая часть заправок закрыта из-за отсутствия топлива.

Сотрудник газовой автостанции "МишЛен" в Абакане отметил, что у них газ продается только по фирменным картам. "Газ на заправке на улице Фабричная пока есть, но мы продаем его только своим клиентам. Если есть карта, то заправляем без ограничений - хоть два бака", - сказал "Интерфаксу" представитель автостанции, уточнив, что приобрести карту клиента пока невозможно, так как "в начале недели их все смели".

По словам Артеменко, оптовые поставщики объясняют дефицит простоем и сбоем в работе заводов, которые выпускают топливо для АГЗС. Из-за этого, по их информации, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже торгуется мало СУГ, что приводит к росту закупочных цен.

Пресс-секретарь главы Хакасии Елена Пересторонина сказала агентству, что в регионе "сейчас нехватка газа, вследствие того, что на одном из заводов пошел плановый ремонт", который затянулся. "Ремонт завершится, и перебоев с поставкой газа (сжиженного - ИФ) не будет", - убеждена Пересторонина.

В УФАС по республике Хакасия заявили, что пока не получали обращений от участников рынка и граждан о проблемах с СУГ. Однако начальник отдела товарных, финансовых рынков и естественных монополий управления ФАС Хакасии Манук Данданян отметил, что ведомство запросило информацию у участников рынка о том, в каком объеме поступает и хранится топливо в регионе, сколько его осталось на заправках и в каком объеме ожидаются поставки. По его словам, это сделано в связи с дефицитом топлива на АГЗС в соседнем Красноярском крае.

"Жалоб от участников рынка и населения на нехватку газа (в Хакасии-ИФ) пока нет. Но мы сработали на опережение, запросив в начале недели такую информацию. Ответ получим в течение двух недель", - отметил М.Данданян.

Основным оператором рынка в Красноярске является "Терминалнефтегаз", сеть которого, согласно сайту компании, представлена 16 АГЗС. Но как сообщили "Интерфаксу" представители заправок, треть станций приостановила работу из-за отсутствия топлива.

Как пояснили "Интерфаксу" в минпромэнерго Красноярского края, перебои с поставками СУГ в регион связаны с традиционными профилактическими ремонтами на основных заводах-поставщиках. "Наш "Красноярскрайгаз" (находится в региональной собственности - ИФ) создал необходимый для такого периода запас сжиженного газа, и поэтому АГЗС этой компании работают в штатном режиме. Второй оператор - "Терминалнефтегаз" (находится в собственности группы физлиц - ИФ) зарезервировать необходимый для нормальной работы объем (газа - ИФ), вероятно, не смог и оказался в сложной ситуации", - сообщил представитель Минпромэнерго.

В Кемерово дефицит газа наблюдается на части заправок компании "Газойль". В целом, отметили в "Газойле", наблюдаются перебои с поставками, сложности планируется решить на следующей неделе.

Управление ФАС по Кемеровской области информацией о дефиците СУГ не располагает. Заявления о дефиците не поступали, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. При этом с июля в УФАС поступило 4 заявления от физических лиц о повышении цен на СУГ на разных АГЗС региона (Киселевск, Междуреченск, Новокузнецк, Кемерово). По предварительным данным, цена на СУГ с начала года повысилась в среднем на 25-35%. В настоящее время специалисты управления направили запросы в адрес АГЗС, работающих в области, для выяснения причин повышения.

В пресс-службе ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, входит в группу "Сумма") "Интерфаксу" сообщили, что отмечают очереди машин на свои заправки и предполагают, что такая ситуация продлится еще неделю. "Сформировался дефицит газа на рынке, что привело к повышенному спросу. Мы не рассчитывали на такую ситуацию, поэтому у заправок скапливаются очереди из машин", - отметил представитель компании.

Вместе с тем несколько автолюбителей в Якутии сообщили агентству, что вторые сутки не могут приобрести газ на АГЗС.

Татарстан и Крым

О сложностях сообщают и крымские трейдеры. "У нас эта проблема была практически все лето: июнь, июль, пол-августа, но в последнюю неделю ситуация стабилизировалась - по крайней мере у нас", - сказал "Интерфаксу" коммерческий директор фирмы "ТЭС" (крупная компания-нефтетрейдер Крыма) Антон Раскин.

"Очень плохо вагоны шли. Во время чемпионата мира по футболу плохо опасные грузы проходили, много вагонов скопилось на территории РФ. Так как вагоны скопились, заводы не грузили другие вагоны. Те вагоны пришли, но вакуум образовался, где брать газ - если в том же Краснодаре его нет? Одно на одно накопилось, но сейчас газ есть - стабильно около недели", - отметил А.Раскин.

Участник розничного рынка Татарстана сообщил "Интерфаксу", что проблема с поставками пропана неожиданно возникла в последние 2 недели. "Зачастую заправки стояли около суток без этого вида топлива, наблюдались большие очереди", - отметил источник. По его словам, это может быть связано как с деятельностью газоперерабатывающих заводов, так и ростом проса на пропан. Он отметил, что автовладельцы из-за повышения цен на бензин переходят на газовое оборудование, на заправках компании реализация СУГ в последнее время возросла на 30-50%. Он также сообщил, что цена в рознице на топливо вслед за оптовыми ценами значительно выросла.

Другой участник рынка Татарстана сообщил агентству, что СУГ пользуется очень большим спросом в регионе, однако "их поставка в республику для розницы в последнее время сильно ограничена". Он считает, что на ситуацию влияет то, что экспорт СУГ стал выгоднее поставок на внутренний рынок. Еще один источник отметил, что на спрос в Казани на розничном рынке повлияли два фактора - переход автовладельцев на газовое оборудование из-за роста стоимости бензина и временная приостановка реализации СУГ в нескольких торговых точках из-за переоформления разрешительных документов.

Урал

"Интерфаксу" сообщили в Торгово-производственной компании "Газ" (сеть из 24 газозаправочных станций в Тюменской области), что ситуация с топливом напряженная с апреля-мая 2018 года. "На ГПЗ большие очереди, их товар пользуется повышенным спросом, и они поднимают цены. С апреля по август закупочные цены увеличились на 100%", - отметил собеседник агентства. По его словам, на сегодняшний день существуют графики выдачи топлива на ГПЗ, вместе с тем часто очередь отодвигается, и приходится ждать еще несколько дней.

Как сообщили "Интерфаксу" в Тюменском УФАС России, дефицита топлива в Тюменской области не наблюдается, при этом сотрудники антимонопольного органа отмечают скачок цен. "Если до апреля 2018 года розничные цены на газовое топливо оставались практически неизменными, то с апреля они выросли в среднем на 35%", - отметил представитель УФАС.

Он добавил, что УФАС проводит проверку обоснованности повышения цен - всем операторам направлены запросы. "Мы выясняем причины роста цен, но по предварительной информации, розничные цены выросли в связи с ростом цен в оптовом звене", - сказал представитель УФАС.

Экспертное заключение - состояние критическое

Генеральный директор "РК Интегратор" Виктор Костюков отмечает, что наполнение регионов - Хакассия, Красноярск, Кемерово - сжиженным бытовым газом в этом году заметно сократилось. "Если в эти регионы ежемесячно в 2017 году отгружалось по железной дороге в среднем по 500 тонн, то в этом году наполнение сократилось до 205-300 тонн. Полагаю, этого объема недостаточно для удовлетворения спроса. Допускаю, что экспорт для производителей предпочтительней по коммерческим соображениям", - говорит он.

Управляющий партнер "Петролеум трейдинг", одного из крупных частных нефтетрейдеров - оптовых поставщиков СУГ, Максим Дьяченко подчеркнул "Интерфаксу", что "ситуация очень тяжелая". "Цены показывают аномальный рост, купить товар на бирже практически невозможно. Те крохи, что получается купить, отгружаются очень долго, в течение 30 дней", - пояснил он. Также М.Дьяченко отмечает, что проблемы при транспортировке наблюдаются и на южном направлении. "Цены на мелком опте на юге РФ уже превысили 45000 руб./т", - добавил он.

Ранее Российский топливный союз (РТС), объединяющий розничных трейдеров моторного топлива, обратился в Минэнерго и ФАС с просьбой принять меры по стабилизации биржевых цен. "Основной причиной указанного роста, по нашему мнению, является большой объем экспорта из-за существенного превышения экспортным паритетом внутренних цен, недостаток предложения СУГ на биржевых торгах, результатом чего становится рост биржевых индексов, являющихся ориентиром для оптовых цен", - подчеркивал РТС.

Российский топливный союз предлагает ведомствам ряд мер для стабилизации цен на СУГ: в частности, увеличить нормативы биржевых продаж, установленные совместным приказом ФАС и Минэнерго, до 10% от объема производства. Также, по мнению РТС, стоит вывести на биржу в качестве продавцов не только доминирующие компании, а всех производителей СУГ. Кроме того, РТС считает, что нужно "снизить пороговое значение котировки в методике расчета экспортной пошлины, либо заменить саму методику и устанавливать экспортную пошлину аналогично экспортным пошлинам на светлые нефтепродукты в процентном соотношении от пошлины на нефть".

Некоммерческое партнерство "Совет по товарным рынкам" (СПТР, объединяет независимых участников топливного рынка, трейдеров и брокеров) также считает необходимым привлечь внимание ФАС и министерства энергетики к сложившейся ситуации. "По жалобам участников рынка, поступающим в адрес НП "СПТР", ситуацию можно оценить как критическую. Приобретение товара на бирже затруднено по причине его отсутствия, на внебиржевом рынке партии СУГ дорожают ежесуточно на 300-700 руб./т, сроки отгрузки выросли до 30 дней, а в ЮФО стоимость мелкооптовых партий СУГ достигла 45550 руб./т. Данная ситуация вызывает ажиотажный спрос на партии СУГ, поскольку многие покупатели получили информацию от производителей о дальнейшем росте стоимости продукции по прямым договорам поставки", - подчеркивает СПТР.

Кроме того, как отмечает партнерство трейдеров, сейчас СУГ не облагается акцизом, но Минэнерго рассматривает возможность введения обратного акциза на сжиженные углеводородные газы с целью стимулирования развития нефтехимической отрасли. Подобная мера дополнительно усилит темпы роста стоимости газомоторного топлива, считает СПТР. Меры по стабилизации ситуации, предлагаемые СПТР: увеличение нормативов биржевых продаж СУГ до 10% от объемов производства, а также изменение методики расчета экспортных пошлин на СУГ.

Компании и ведомства

Крупнейшими поставщиками СУГ на российском рынке являются "Газпром межрегионгаз", "ЛУКОЙЛ" , "СИБУР". Часть производства "СИБУРа" в середине июля останавливалась на ремонт. "Сургутский ЗСК" (входит в "Газпром") в настоящее время находится на профилактике.

В "ЛУКОЙЛе" не стали комментировать ситуацию.

В пресс-службе "Газпром межрегионгаза" "Интерфаксу" сообщили, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом компания увеличила реализацию СУГ на внутреннем рынке за счет снижения экспорта. Также компания уверяет, что увеличила объемы биржевых продаж СУГ на СПбМТСБ, "которые значительно превышают нормативы, установленные ФАС и Минэнерго" "Кроме того, дополнительные объемы СУГ мы реализуем на электронной площадке eOil.ru. Торги проходят ежедневно одинаковыми объемами", - отмечают в "Газпром межрегионгазе". Между тем, цифр в компании не приводят.

"К нашим усилиям по стабилизации российского рынка могли бы подключиться другие игроки и увеличить свое предложение на рынке", - подчеркнули в "Газпром межрегионгазе".

В "СИБУРе" подчеркнули, что для понимания динамики 2017-2018 годов на российском рынке СУГ важно учитывать отдельные тенденции. "C одной стороны - это рост экспортной альтернативы для поставщиков СУГ, с другой стороны - рост цен на автомобильный бензин на рынке РФ, в результате которого увеличился спрос на альтернативное - газомоторное топливо. Кроме того, влияние оказал чисто технический фактор - ажиотажный спрос, подогреваемый неподтвержденной информацией о запрете поставок СУГ во время Чемпионата мира по футболу, период проведения которого совпал с началом сезона высокого спроса на рынке автогаза", - отметил представитель "СИБУРа".

"Что касается интереса к текущей ситуации, уверены, она находится под надежным наблюдением ФАС, рост биржевой торговли объемами СУГ постоянно растет. "СИБУР" поддерживает увеличение ликвидности рынка СУГ и привлечение новых участников к биржевым торгам. Мы выполняем требования по нормативам биржевых продаж СУГ, и в случае их увеличения до 10% продолжим реализацию на новых условиях. Российский рынок СУГ является профицитным - соответственно, весь экспортный объем не может быть размещен на рынке РФ даже в период высокого спроса. Что касается наших поставок, то в первую очередь мы выполняем обязательства по имеющимся контрактам перед потребителями РФ и покупателями на внешних рынках. Что же касается спотовых объемов, то распределение по рынкам осуществляется исходя из экономической эффективности продаж", - добавил представитель "СИБУРа".

В ФАС "Интерфаксу" ранее сообщили, что ведомство недавно направило письмо в правительство РФ о необходимости принятия мер на рынке СУГ, в котором, в частности, подчеркивается необходимость увеличения нормативов биржевых продаж этого вида топлива.

Получить комментарий Миэнерго о проблемах на рынке СУГ агентству пока не удалось.