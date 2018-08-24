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Акции "Татнефти" обновили исторический максимум, превысив 770 рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Татнефти" в пятницу обновили исторический максимум, превысив 770 рублей на фоне роста цен на нефть.

На "Московской бирже" акции "Татнефти" к 15:26 по Москве выросли до 771,5 рубля (+1,5%), максимум сделок и новый пик - 772,6 рубля (+1,6%), объем торгов превысил 386,6 млн рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне на закрытие торгов.

"Префы" компании подросли до 502 рублей (+0,4%), максимум был зафиксирован 13 августа - 512,4 рубля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 15:25 по Москве составила $75,45 за баррель (+1,1% и -0,1% в четверг), октябрьская цена WTI - $68,61 за баррель (+1,2% и -0,04% накануне). С начала недели WTI и Brent прибавили более 4-5%.

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Теги: Татнефть
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