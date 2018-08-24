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Банк "Открытие" подал иски к девяти экс-менеджерам банка и холдинга

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" подал в Арбитражный суд Москвы иски к девяти бывшим менеджерам кредитной организации и одноименного холдинга, следует из картотеки арбитражных дел.

Иски, в частности, поданы к трем бывшим сотрудникам "Открытие холдинга" - Сергею Бабкину и Александру Тарабрину (входили в правление), Константину Чигиреву (экс-заместитель гендиректора холдинга по информационной безопасности), а также к пяти бывшим сотрудникам банка - Елене Будник (экс-зампред правления), Геннадию Жужлеву (входил в правление, руководил корпоративным блоком), Антону Сбытову (бывший управляющий директор по казначейству), к двум бывшим старшим вице-президентам Максиму Янпольскому и Николаю Яровому, а также к Татьяне Серебренниковой (была страшим вице-президентом Номос-банка, на базе которого создан банк "ФК Открытие").

"Иски направлены на возврат незаконно выплаченных топ-менеджерам банка бонусов, которые были получены ими незадолго до назначения в банке временной администрации, когда сам банк находился в предбанкротном состоянии. Данные выплаты банк считает необоснованными, в связи с чем и были поданы обращения в суд", - сообщили "Интерфаксу" в кредитной организации.

Банк "Открытие" с августа 2017 года санируется ЦБ РФ. До этого он контролировался "Открытие холдингом".

Банк России в сентябре 2017 года заявил, что менеджмент "Открытия" накануне его финансового оздоровления получил повышенные бонусы по итогам работы за первое полугодие. Регулятор планировал оспорить в суде выплату этого вознаграждения. По данным ЦБ, некоторые менеджеры банка добровольно вернули бонусы.

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Теги: Открытие, ЦБ РФ
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