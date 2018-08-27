Pernod Ricard купил крупнейший онлайн-магазин спиртного в Европе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Французский гигант Pernod Ricard, производитель и дистрибутор алкогольных напитков, купил испанскую платформу Uvinum - самый крупный онлайн-магазин по торговле вином, спиртными напитками и пивом в Европе, сообщило специализированное виноторговое издание Meininger's Wine Business International.

Это первое подобного рода приобретение Pernod Ricard, до этого компания занималась онлайн-торговлей только в локальных масштабах.

Как часто бывает в подобных случаях, сумма сделки с базирующейся в Барселоне виноторговой фирмой не разглашается. В сообщении отмечается, что основатели и руководители испанского предприятия, как и их 25 работников, сохраняют за собой свои функции, но отныне трудятся от имени Pernod Ricard.

В каталоге Uvinum 90 тыс. названий вин, пива и спиртных напитков. Недавний стартап представлен в 14 странах. По данным фирмы, у нее 140 тыс. клиентов. Около 70% продаж Uvinum реализуются вне Испании.

Pernod Ricard владеет такими брендами, как виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell, травяной ликер Becherovka, коньяк ArArAt, водка Stolichnaya, ликер Malibu, шампанские Mumm и Perrier Jouet.